RC Lens : les Sang et Or floués par l’arbitrage, une grave accusation lancée !

Franck Haise ne colère pas. Lancé hier sur l’arbitrage de Benoît Bastien contre le Stade Brestois (1-1), le manager général du RC Lens a relevé trois décisions litigieuses. Saïd Ennijimi lui a donné raison, que ce soit sur le penalty non sifflé pour un main d’Haris Belkebla, sur le but validé pour les Bretons malgré une autre faute de main en départ de l’action de Pierre Lees-Melou... qui aurait ensuite dû être expulsé pour un deuxième jaune après une faute grossière sur Deiver Machado. Pour l’ancien arbitre international, c’est surtout le but brestois qui représente la plus grosse erreur des officiels.

« Le but aurait dû être refusé, les gens de la vidéo n’ont peut-être pas eu le temps de regarder le départ de l’action, ou alors ils ont considéré que la main n’était pas volontaire, mais cela me semble impossible car c’est clair et net, a-t-il fustigé dans L’Équipe. Sans cette main, il ne récupère pas le ballon. Il n’y a pas de débat. C’est l’erreur la plus lourde. » Sur le penalty, il estime que si la main n’est sans doute pas volontaire, la position n’est pas naturelle pour autant. « On a sifflé des penalties pour moins que ça », reconnait-il dans le quotidien sportif.

Le journaliste Nabil Djellit, qui a relevé ces trois erreurs, a aussi porté une grave accusation sur Twitter : « Main non sifflée dans la surface en 1ère mi-temps et en seconde sur le but Lees Melou s'emmène le ballon de la main pour faire son centre victorieux. Et le même Lees Melou, déjà averti, fait un tacle de malade et ne prend pas le 2e jaune... Peut-être que Lens dérange non ? »