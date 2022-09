RC Lens : les Sang et Or font mieux que le PSG et l'OM dans un domaine

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Depuis la victoire de Lorient à Auxerre (3-1) vendredi soir, le RC Lens est descendu du podium. Mais les Sang et Or peuvent y reprendre place ce dimanche après-midi, à l'unique condition qu'ils s'imposent à Nantes. Un adversaire en quête de rebond après son désastreux déplacement à Qarabag (0-3) jeudi soir. Pour ce faire, ils peuvent compter sur une défense très solide, la troisième plus performante de Ligue 1 pour le moment avec sept buts encaissés. C'est trois de plus que l'OM et le PSG mais les Artésiens se distinguent dans une catégorie : ils sont les seuls en championnat à ne pas avoir encaissé de but lors des trente premières minutes ! Une statistique qui prouve que le Racing est du genre à d'abord résister avant de se lancer dans des attaques meurtrières. La grande inconnue au niveau défensif ce dimanche sera le remplacement de Jonathan Gradit, gravement blessé la semaine dernière. D'après L'Equipe, c'est Massadio Haïdara qui tiendrait la corde pour le remplacer. 𝙅𝙤𝙪𝙧 𝙙𝙚 𝙈𝙖𝙩𝙘𝙝 🔥



J8⃣ @Ligue1UberEats

🆚 @FCNantes

⌚️ 17h05

📍 Stade de la Beaujoire

📲 #FCNRCL



📺 @PVSportFR 👉 https://t.co/bt5qZjEHXG#FierDEtreLensois ❤️💛 pic.twitter.com/PNz1hGKoeW — Racing Club de Lens (@RCLens) September 18, 2022

Pour résumer Si le PSG et l'OM sont pour l'instant les deux meilleures défenses du championnat avec quatre buts encaissés, le RC Lens est le seul à ne pas avoir craqué dans les trente premières minutes. Une série qu'il va tenter de prolonger cet après-midi sur la pelouse de la Beaujoire.

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life