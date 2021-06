RC Lens : les Sang et Or ne sont pas en danger malgré le couac à la DNCG

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Vendredi soir, peu avant 19 heures, le couperet est tombé et il a surpris beaucoup de monde dans l'Artois : au même titre que l'OGC Nice ou le FC Lorient, le RC Lens se retrouve « en sursis » suite au passage devant la DNCG. De quoi s'inquiéter sur la solidité financière du club artésien comme du temps d'Hafiz Mammadov ?

Proche du board lensois, Mohamed Toubache-Ter a rassuré. Pour l'insider, les dirigeants nordistes sont toujours « très serein » à l'idée de passer la DNCG sans mesures restrictives. « Que les supporters lensois soient d'une grande sérénité aussi. Aucun problème avec la DNCG, juste des documents à remettre ».

Il est vrai qu'on imaginait mal le Racing se retrouver en difficulté après une saison bouclée à la 7e place et avec l'apport financier solide d'un Joseph Oughourlian.

Le board lensois est très serein.

Que les supporters lensois soient d’une grande sérénité aussi.



Aucun pb avec la DNCG: juste des documents à remettre. #RCLens — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 25, 2021