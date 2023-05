RC Lens : les Sang et Or ont battu le record historique des champions 98 !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

S'il fallait une statistique pour souligner l'incroyable saison que réalise le RC Lens, ce serait celle-là, diffusée par le site Lensois.com : hier soir à Toulouse, l'équipe de Franck Haise a battu le record de points historique du club ! Il avait été établi en 1997-98, soit la saison du titre de champion de France, par les hommes de Daniel Leclercq. Après leur nul à Auxerre pour la 34e et dernière journée, les Sang et Or de l'époque avaient atteint le cap des 68 points. Les actuels en sont à 69.

Les Sang et Or doivent prendre encore 8 points pour faire mieux à la moyenne

Etant donné qu'il n'y avait que 18 clubs dans l'élite à l'époque, il faudra faire la moyenne de points au terme de la saison pour savoir si, vraiment, Haise et ses hommes ont fait mieux que le Racing version Druide. Celui-ci avait carburé à une moyenne de 2 points par match. Pour battre le record à tous les niveaux, le Lens de 2022-23 devra donc atteindre ou dépasser les 77 points. Soit encore 8 à prendre sur les 5 dernières journées. C'est a priori largement dans leurs cordes...

Le calendrier complet du RC Lens pour la fin de saison

Pour résumer En 1997-98, le RC Lens de Daniel Leclercq avait décroché son 68e et dernier point lors du nul à Auxerre (1-1) qui l'avait couronné champion de France. C'était jusqu'à présent le record de points pour le Racing. Un record qui est tombé hier lors de la victoire à Toulouse.

Raphaël Nouet

Rédacteur