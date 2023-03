RC Lens : les Sang et Or ont battu un énorme record devant le FC Nantes

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le match Lens-Nantes (3-1) du 19 février dernier, ayant compté pour la 24e journée de Ligue 1, est surtout resté dans les mémoires pour le magnifique geste des deux équipes envers Ignatius Ganago, qui avait perdu sa jeune fille quelques jours plus tôt. L'attaquant camerounais des Canaris était arrivé l'été précédent du Racing et tout Bollaert lui avait rendu un vibrant hommage. Mais au niveau athlétique, les Sang et Or avaient également réalisé quelque chose de très fort cette fois-là. Le site Ligue1.fr révèle en effet que ce jour-là, l'équipe de Franck Haise a établi un record en L1 cette saison, celui de la distance parcourue. Le onze artésien avait couru 126,7 kilomètres ! Pour rappel, en moyenne, le RCL court 117,8 km par match. C'est la troisième performance de L1, derrière le Stade Rennais (119,6 km) et le RC Strasbourg (118 km). ⚪Ⓜ️ Performances athlétiques : Rennes et Lens dominent la L1, l'OM distancé #TeamOM 👇 https://t.co/Yr7WcFCtIy — FootMarseille.com (@FootMarseille) March 27, 2023

Pour résumer La Ligue a publié plusieurs statistiques sur les performances athlétiques des équipes de L1. Et notamment que le RC Lens, 3e à la moyenne de kilomètres parcourus par match, avait réalisé la plus belle prestation physique de la saison le 19 février face au FC Nantes (3-1).

Raphaël Nouet

Rédacteur

