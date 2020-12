RC Lens : les Sang et Or ont encore conquis Pierre Ménès

Ce RC Lens est décidément exceptionnel. Et répond présent lorsqu'on ne l'attend pas. Hier soir, alors que beaucoup prédisaient aux Sang et Or une défaite sur la pelouse de l'AS Monaco, les Sang et Or ont au contraire assuré un succès confortable en 45 minutes. Avec trois buts au compteur et une équipe de Monaco réduite à dix, il est vrai.

L'occasion pour le consultant de Canal Plus, Pierre Ménès, de dire tout le bien qu'il pensait des joueurs de Franck Haise. Et ce sur son blog. "À 21 heures, on a assisté à la débâcle monégasque face à Lens. Ce qu’il y a de formidable avec les Sang et Or, c’est qu’ils ont bien compris le principe du huis-clos : à domicile ou à l’extérieur, c’est pareil. Donc ils jouent de la même façon, avec le même enthousiasme, la même implication et la même volonté de jouer les coups offensifs à fond. Les joueurs de Haise ont profité de l’immense faiblesse d’une équipe monégasque qui a encore perdu un arrière central sur expulsion - Disasi."