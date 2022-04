RC Lens : les Sang et Or ont eu droit à un cortège de feu avant le derby

Zapping But! Football Club RC Lens : que penser de la première convocation de Clauss en équipe de France ?

Les supporters du Racing Club de Lens ont fait tout ce qu'ils ont pu pour assister au derby de ce soir à Pierre-Mauroy. Même écrire au préfet du Nord pour lui proposer un plan sécurisé afin que le parcage visiteurs soit rempli, plutôt que des fans sang et or soient disséminés dans toutes les tribunes. Mais rien n'y a fait. Les autorités sont demeurées inflexibles et c'est donc dans un stade 100% hostile que les Artésiens se produiront ce soir.

Mais ils ont pu faire le plein de confiance juste avant de partir pour Lille, aux alentours de midi. A l'appel des Red Tigers, plusieurs centaines de supporters lensois s'étaient en effet donné rendez-vous à La Gaillette pour encourager leur équipe, par la voix mais aussi via les fumigènes. Avec un tel soutien, on peut être sûr que les hommes de Franck Haise aborderont le rendez-vous de ce soir avec le mors aux dents !

#LOSCRCL || Le bus des Sang et Or prend la route pour Lille. Une foule impressionnante digne du Racing Club de Lens pour apporter tout leur soutien aux joueurs et staff💥

pic.twitter.com/wIXn0BUIVn — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) April 16, 2022

Pour résumer Privés de déplacement à Lille, les supporters du RC Lens se sont réunis à La Gaillette en fin de matinée pour souhaiter un bon match à leur équipe, avant son départ pour le stade Pierre-Mauroy. Un soutien qui comptera ce soir.

