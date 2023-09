RC Lens : les Sang et Or ont-ils une meilleure équipe que la saison dernière ?

Ce mercredi, le RC Lens – actuellement dernier de Ligue 1 (1 pt en 5 journées) – se déplace sur le terrain du FC Séville pour ses grands débuts en Ligue des Champions. Un moment important dans la saison des Sang et Or, lesquels rêvent de rééditer leurs exploits de la saison passée.

Un onze plus faible, un groupe plus fort ?

Privés de Seko Fofana et Loïs Openda, les Lensois ont-ils réussi leur Mercato ? Fabien Chorlet, notre spécialiste du RC Lens, a bien une idée sur la question. Si, pour lui, le onze de Franck Haise est un peu plus faible que l’an passé du fait du départ du capitaine, la profondeur de banc est plus intéressante et doit permettre aux Artésiens de se redresser. Son analyse en vidéo.

