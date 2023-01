RC Lens : les Sang et Or ont leur gardien pour la Coupe de France

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Franck Haise l'a confirmé, au travers de propos relayés par le quotidien l'Equipe : c'est bien Jean-Louis Leca qui gardera les buts du RC Lens en 16es de finale de la Coupe de France face au Stade Brestois. Match attendu dimanche soir, à 21 heures. "Il a pris son rôle de numéro 2 à coeur. Ce n'est pas facile quand on a été numéro un. Mais il se comporte de façon très professionnelle. Il est toujours le premier en salle de musculation le matin. Il aurait pu en faire un peu moins. Mais le trio de gardiens, qui est parfois renforcé par un jeune de la formation qui vient les accompagner, fonctionne très bien." Autre information, le RC Lens sera au complet à Brest, à l'exception, bien entendu, des blessés de longue date (Farinez, Buksa, Cabot).

Benjamin Danet

Rédacteur

