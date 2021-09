RC Lens : les Sang et Or ont profité d’un coup de pouce décisif contre l’OM

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Au terme d'un match riche en intensité, le RC Lens a fait tomber ce dimanche l'Olympique de Marseille pour la première fois de la saison (3-2), en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Les Sang et Or ont notamment pu profiter de l'absence de Boubacar Kamara côté Marseillais pour décrocher cette victoire.

En effet, le milieu de terrain français a terriblement manqué à l'OM lors de cette rencontre. Preuve qu'il est indispensable, le club phocéen n'a remporté qu'un seul de ses 18 derniers matchs disputés en compétition officielle sans Boubacar Kamara sur la pelouse (9 matchs nuls, 8 défaites). Une statistique révélée par le compte Twitter @Statsdufoot.

L'@OM_Officiel n'a remporté qu'un seul de ses 18 derniers matchs disputés en compétition officielle sans Boubacar Kamara sur la pelouse (9 nuls, 8 défaites). #OMRCL — Stats Foot (@Statsdufoot) September 26, 2021