RC Lens : les Sang et Or ont semé la zizanie au PSG

D’abord, il n’est pas exclu que d’autres Parisiens aient été contaminés. Si la positivité est avérée, les 3 joueurs devront observer une période d’isolement d’une semaine. « Ce qui signifie qu’ils ne pourront pas jouer à Lens le 10 septembre, explique L’Équipe ce mardi. Mais cette rencontre aura-t-elle lieu ? Tout dépendra du nombre de cas positifs dans les prochaines heures. À ce jour, officiellement, aucun ne l’est. Mais si la suspicion se confirme – hier, elle était très forte – et s’étend à d’autres coéquipiers, le risque d’un report s’élèvera. »

Le PSG était divisé sur le report

Si le RC Lens refuse de la commenter pour l’instant, cette sinistre affaire met en lumière des dissensions au PSG de plus en plus difficiles à cacher en interne. « Il se peut que les réactions se produisent en interne et qu’elles ressemblent à des règlements de comptes, peut-on lire dans le quotidien sportif. La direction sportive n’a pas considéré ces départs massifs vers les Baléares d’un œil bienveillant. Elle en impute, en partie, la responsabilité au staff qui ne se disait pas très favorable à un premier report du match à Lens. » Ambiance...