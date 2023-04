RC Lens : les Sang et Or ont un avantage précieux sur l’OM dans le sprint final

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Bien malin qui peut prédire le podium au soir de la 38e journée de Ligue 1 mais on pourrait déjà parier que l’OM et le RC Lens grimperont dessus. La question, que L’Équipe s’est posée aujourd’hui, est de savoir dans quel ordre. Si les deux clubs ont chacun des arguments pour finir dauphin du PSG voire lui passer devant au classement, le RC Lens semble posséder l’avantage du calendrier. Certes, le club artésien devra se coltiner 3 membres du top 4 sur les 5 prochaines journées mais les Sang et Or adorent croquer les gros morceaux et encore plus à Bollaert !

Lens, meilleure équipe de L1 à domicile

Le RC Lens est ainsi la meilleure équipe du championnat à domicile et recevra encore 5 fois sur 9 d’ici à la fin de saison. « C’est peu dire que c’est un avantage pour eux », analyse le quotidien sportif. L’OM, de son côté, jouera plus souvent à l’extérieur (5 fois) qu’au Vélodrome (4) et aime cela. Il faudra néanmoins être sacrément costaud car ce sont de vrais cadors de L1 (Lyon, Lens, Lille) qui attendent également les Marseillais.