RC Lens : les Sang et Or ont un sérieux avantage sur l'OM

Le duel est programmé. Mais personne ne sait, à cette heure, qui le remportera en toute fin de saison, lorsque la Ligue 1 aura rendu son verdict. Derrière le PSG, qui parait toujours intouchable, le RC Lens et l'OM tentent de suivre. Et risquent fort de se départager en fin d'exercice. Pourtant, et si l'on en croit un journaliste du quotidien l'Equipe, Damien Degorre, il pourrait ne pas y avoir de match entre les Sang et Or et les Olympiens. "Pour moi, Lens n'est ni au duel avec Paris, ni avec Marseille. Ils sont entre les deux et ils vont être deuxièmes. Je ne crois pas qu'il y aura un duel avec l'OM parce que Lens est un cran au-dessus. Franck Haise a cette capacité de pouvoir interchanger des joueurs lorsqu'il y a des blessés notamment, que n'a pas Igor Tudor." Rendez-vous dans quelques mois.

Benjamin Danet

Rédacteur