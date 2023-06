RC Lens : les Sang et Or peuvent rejoindre le LOSC et le PSG dans un cercle fermé

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

En cette historique saison 2022-23 pour le RC Lens, il a souvent été question de la percussion du capitaine Seko Fofana ou des buts de Loïs Openda. Plus rarement de la solidité défensive des Sang et Or. A tort. Car l'arrière-garde artésienne est la meilleure de Ligue 1 avec 28 buts encaissés. Et pour peu qu'elle n'en encaisse pas deux demain soir à Auxerre, elle fera son entrée dans un cercle fermé, celui des défenses à moins de 30 buts depuis dix ans.

Lille a fait mieux à deux reprises

Le site de la Ligue 1 les a répertoriées et si on y trouve beaucoup de PSG, ce qui est logique l'écart creusé par le dopage financier du Qatar, mais surtout le LOSC et l'AS Monaco.

19 buts : PSG (15/16)

23 buts : LOSC (20/21), PSG (13/14)

26 buts : AS Monaco (14/15), LOSC (13/14)

27 buts : LOSC (15/16), PSG (16/17)

28 buts : PSG (20/21), RC Lens (22/23)

29 buts : PSG (17/18)

La fiche officiel du Racing Club de Lens

Le @RCLens peut devenir la 10e équipe à encaisser moins de 30 buts lors des dix dernières saisons en Ligue 1 Uber Eats... 🧤💪 ! #AJARCL



Possible 🤔 ? https://t.co/1dfcdnkCVt — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 2, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Avec 28 buts encaissés, le RC Lens possède la meilleure défense de Ligue 1 cette saison. S'il tient bon à Auxerre samedi, il rejoindra le LOSC, le PSG et l'AS Monaco parmi les meilleures arrière-gardes du championnat depuis dix ans.

Raphaël Nouet

Rédacteur