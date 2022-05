RC Lens : les Sang et Or présents en gros comité à Troyes

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT ! Djaniny comme surprise du chef ?

Ce samedi soir (21 heures), le RC Lens se déplace sur la pelouse de Troyes pour encore rêver du maigre espoir d'accrocher l'Europe. Si les Sang et Or ne sont plus maîtres de leur destin, cela n'empêche pas le public artésien de répondre présent.

Dans un communiqué, l'ESTAC a annoncé que son stade de l'Aube serait bien garni avec au moins 18 000 spectateurs sur les 21 000 que peut compter l'enceinte. Une belle affluence que le club troyen doit autant à la possibilité d'accrocher son maintien dès ce soir... qu'à la présence en masse des Lensois.

En effet, Lensois.com nous apprend que, comme il n'y a aucune restriction de la Préfecture de l'Aube sur ce déplacement, au moins 4000 fans lensois feront les 253 kms entre les deux villes...

Alexandre Corboz

Rédacteur