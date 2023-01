RC Lens : les Sang et Or punis en cas de raté contre Brest

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Rarement verni lors des tirages au sort en Coupe de France, le RC Lens a eu droit à l'un des rares chocs entre Ligue 1 lors de ces 16es de finale. Il affrontera donc le Stade Bretois à Francis-le-Blé ce soir, à 21h. Et comme, dans ce genre de matches serrés, la probabilité qu'on aille jusqu'aux tirs au but est grande, Franck Haise a trouvé une façon originale d'inciter ses hommes à se montrer précis devant les cages.

L'Equipe nous apprend en effet que le Sang et Or qui manquerait sa tentative lors de la séance de tirs au but devrait s'acquitter d'une amende de... 30€. Somme qui serait ensuite reversée à une association de son choix. On a connu plus généreux au niveau des dons. Et pas certain que cette pression supplémentaire, même légère, à un moment généralement très stressant soit de nature à rendre les tirs lensois plus précis...