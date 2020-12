RC Lens : les Sang et Or qui souffrent à Bollaert, Cahuzac a l'explication

Pour les plus grandes enceintes de la Ligue 1, le constat est terrible. Tribunes vides, ambiance zéro et, peut-être, certains points qui s'envolent pour les clubs populaires. Qui dit public en France pense nécessairement à l'OM, à l'ASSE et au RC Lens. A l'exceptionnel 12e homme des Sang et Or, confiné chez lui depuis l'épidémie du coronavirus.

Pour le compte du site officiel du RCL, le milieu de terrain Yannck Cahuzac est revenu sur ce manque. Et notamment à domicile, le Racing n'ayant plus gagné sur ses terres depuis le début du mois d'octobre face aux Verts de Saint-Etienne. "Sans public dans le stade, ça nivelle les niveaux. Avec notre public, on n’aurait pas cette statistique. Ne pas avoir notre public est un vrai handicap pour nous avec cette ferveur qui peut nous transcender pour aller chercher un résultat, même si, désormais, nous l’avons assimilé. Tous les clubs ne peuvent pas se targuer d’avoir un public comme le nôtre. On garde nos repères à Bollaert tout de même, mais notre public nous manque et pourrait nous apporter tellement. C’est frustrant."