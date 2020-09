RC Lens : les Sang et Or rigolent de la dernière idée de génie de l'OM

Dimanche à l'occasion d'OM – LOSC (1-1), la direction marseillaise a fait le choix de compenser l'absence de supporters et la jauge rabaissée à 1000 personnes au Vélodrome en diffusant sur les haut-parleurs du matcjh les chants des supporters pour combler les 59 000 absents.

Si André Villas-Boas a apprécié l'idée et réclame de poursuivre l'expérience en ces temps de Covid-19, au RC Lens on rigole de cette ambiance factice. L'un des porte-paroles du club s'est exprimé dans la Voix du Nord, démontant cette fausse bonne idée.

« On a échangé avec les supporters et on a voulu garder notre authenticité, d'autant qu'ils ont montré contre Paris et Bordeaux, qu'ils pouvaient faire du bruit. Une bande sonore, ça sonne tellement faux, on n'est pas loin du ridicule. On a juste émis Les Corons à la mi-temps du match contre Orléans en plein confinement. C'était une dédicace et un hommage », a fait savoir le Racing.