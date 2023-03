RC Lens : les Sang et Or se mettent en mode commando avant le derby contre le LOSC

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens se met dans sa bulle ! Après la défaite en Coupe de France contre le FC Nantes (2-1), les Sang et Or s'apprêtent à défier le LOSC ce week-end dans un derby plus qu'important dans la course à l'Europe. Traditionnellement, Le RC Lens ouvre la porte à ses supporteurs avant ce choc face au voisin, cependant, le timing très serré entre les matchs ne permettra pas aux amoureux des Sang et Or d'assister cette année au dernier entraînement des hommes de Franck Haise comme le rapporte Lensois.com. Relever la tête dès ce week-end 🔜



Dans le viseur : 13 journées de @Ligue1UberEats à aborder avec détermination 👊#FierDEtreLensois #FCNRCL #CoupeDeFrance pic.twitter.com/n9GGzbbwJw — Racing Club de Lens (@RCLens) March 2, 2023

