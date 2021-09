RC Lens : les Sang et Or se sont déjà mis la nouvelle coqueluche de L1 dans la poche !

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Thierry Henry marqué et marque son retour en Ligue 1. L’arrivée de Thierry Henry en tant que consultant pour Amazon Prime Video a été très commentée par de nombreux fans de foot. Connaisseur, expérimenté et également apprécié par les joueurs et entraineurs, ses sorties font souvent le buzz sur les réseaux sociaux. Un retour au plus près de la Ligue 1 dont le principal intéressé est ravi.

« Ce n’est que du plaisir. On nous met dans de très bonnes conditions. J’ai la chance d’être avec des bons gars, Ben (Cheyrou), Thibault (Le Rol), Smaïl (Bouabdellah). On forme une bonne équipe et ça me permet aussi de me reconnecter avec le public français et la L1. Partout, dans les stades, on reçoit un accueil vraiment sympa. Il y a de belles ambiances, de belles pelouses, et même si on ne peut plus jouer, bien sûr, on retrouve de bonnes sensations. » - a déclaré le meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France et d’Arsenal dans un entretien accordé au Parisien avant de faire part des beaux souvenirs qui lui reviennent dans chaque stade de Ligue 1.

Thierry Henry marqué par Bollaert

L’homme aux 51 buts avec les Bleus a notamment été marqué par son retour à Monaco où il a fait ses débuts en Ligue 1 mais également à Bollaert où il a inscrit son premier but en Equipe de France. « À part mon bref passage comme entraîneur à Monaco, ça fait très longtemps que je suis parti de France, que j’ai perdu cette proximité avec la L1 et le public. Ce rôle de consultant à Amazon me permet de refaire mon parcours et de revivre certaines émotions. Quand j’arrive dans un stade, je marche dans les couloirs, je vais sur la pelouse. Et les émotions remontent… Je suis revenu à Monaco, là où tout avait commencé pour moi, où j’ai marqué mes premiers buts en L1. Ça fait forcément quelque chose. Samedi, j’ai revu Bollaert, je me suis rappelé que c’est là où j’ai connu ma première sélection en équipe de France. Je me suis souvenu aussi d’un but que j’avais marqué à Warmuz, de l’action qui l’avait précédé. Partout, je me rappelle de beaux souvenirs, de matchs, de moments. Mais à Bollaert, c’était encore plus intense ». Nul doute que les supporters lensois risquent d’apprécier.

Thierry Henry sur Amazon : «Être consultant me permet de me reconnecter avec le public français»

➡️ https://t.co/0ecLdRkGbY pic.twitter.com/3SFOLLotKG — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) September 20, 2021