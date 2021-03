RC Lens : les Sang et Or se sont évité une galère Covid

Zapping But! Football Club RC Lens : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

En annulant son match amical face à Amiens (Ligue 2) prévu mercredi à la Gaillette, le RC Lens a été plutôt bien inspiré. En effet, apprenant deux cas de Covid-19 dans l'effectif picard, le Racing avait pris une sage décision en décommandant cette opposition de trêve internationale.

Franck Haise ne doit pas regretter ce choix puisque, comme le rapporte le Courrier Picard, la situation commence à dégénérer du côté d'Amiens. En effet, de deux cas, on est passé à six... Et désormais à neuf. Une situation sanitaire qui a imposé la fermeture du centre de formation et menace clairement la tenue du match face à Dunkerque le samedi 3 avril prochain.

Si le rebond épidémique de ces derniers jours pousse le gouvernement français à prendre des mesures de plus en plus strictes, le RC Lens n'a pour l'instant à déplorer aucun joueur frappé par la Covid-19 avant son choc face à l'OL.