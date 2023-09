RC Lens : le remède anti-crise enfin trouvé à Lens !

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Le RC Lens a début son aventure en Ligue des champions du bon pied mercredi en allant chercher un point à Séville (1-1) mais c'est le championnat qui reprend ses droits ce week-end avec un match très important contre Toulouse, dimanche (15h). Présent en conférence de presse ce vendredi, Adrien Thomasson a reconnu l'urgence de la situation pour le RCL, actuellement relégable.

"C’est un début de saison mais on a tout de même disputé 5 matches, ce n’est pas neutre"

"Oui, la pression est là, a-t-il confié. Un point après 5 matches… C’est un début de saison mais on a tout de même disputé 5 matches, ce n’est pas neutre. Il y a une petite pression de résultats. Il faut que ce soit une pression positive. On ne doit pas déjouer, c’est ça le risque. On a aussi la chance de recevoir après la Coupe d’Europe, on doit saisir cette opportunité. La première étape, c’est de gagner un match, la suivante sera d’enclencher une série." Et à lui d'ajouter... "Le remède, il est mental. Quand on peut mettre ce niveau d’exigence et de concentration sur un match entier comme mercredi, on ne peut pas baisser le pied sur les matches qui suivent."

Quelques mots du président Joseph Oughourlian après la belle entrée en matière du #RCLens en Ligue des Champions :https://t.co/CroeSWahjk — Lensois.com Live (@LensoisComLive) September 22, 2023

