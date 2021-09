RC Lens : les Sang et Or sur les terres de leur bête noire

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Phénomène naturel mais inexplicable du monde du football, le chat noir porte un maillot au scapulaire en ce qui concerne le Racing Club de Lens. Le souci pour les Artésiens, c'est qu'ils se déplacent justement chez les Girondins de Bordeaux cet après-midi (15h). Et même si les Aquitains ne sont pas au mieux, même si les Sang et Or sont plutôt en forme, cette sorte de malédiction contribuera à équilibrer le rapport de force.

Le site Lensois.com rappelle que les deux clubs se sont affrontés à 54 reprises en Ligue 1 à Bordeaux. Lens ne s'y est imposé qu'à 7 reprises, pour 16 nuls et 31 défaites. Le dernier succès artésien remonte au jeudi 4 mai 2000 (33e journée). Ce soir-là, un doublé de Pascal Nouma avait permis de dompter la bête noire. Mais depuis, elle a repris le contrôle de son territoire !

