RC Lens : les Sang et Or vers un exploit, Pierre Ménès y croit

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Ça joue, ça donne du plaisir et ça n'en finit plus de contenter ses supporters. Voici, à peu de choses près, ce que l'on peut dire et écrire au sujet du RC Lens depuis plusieurs mois. La formation de Franck Haise, impressionnante il y a quelques jours sur la pelouse du Stade Vélodrome, a--t-elle la possibilité de se mêler à la lutte pour l'Europe cette saison ? Pierre Ménès, sur son nouveau site, Pierrotlefoot, le pense.

"Avec Lens, la qualité de jeu, l’enthousiasme, on est exactement dans la droite ligne de la saison dernière, et c’est très très agréable à voir jouer. Finalement le seul accroc, c’est cette défaite à Bollaert, à huis clos avec une expulsion un petit peu space (bizarre). Et pour moi un des meilleurs joueurs du championnat depuis le début de la saison, c’est Seko Fofana. Donc, pour moi si Lens fini en Europa ligue c’est déjà en soit un exploit."