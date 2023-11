RC Lens : les Sang et Or vers une grande nouvelle avant Arsenal

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Moukoko, bonne ou une mauvaise idée ?

Plus de peur que de mal pour Kevin Danso. Laissé en tribune pour le déplacement à Clermont, samedi (3-0), en raison d’une contusion à un pied, le défenseur du RC Lens devrait être apte pour le match à l’Emirates Stadium ce mercredi. Une information de L’Équipe ce jour. Si l’international autrichien (25 ans) ne se sentait pas de débuter en Auvergne, son état n’inspirait aucune inquiétude au staff médical du RC Lens.

Fulgini ou Thomasson d'entrée ?

Sorti sur civière à la 76e minute et parti du stade Gabriel-Montpied en béquilles, Morgan Guilavogui ne souffrait lui que d’une grosse tension lombaire et devrait en savoir plus aujourd’hui. Parmi les titulaires potentiels à Londres, il faudra surveiller l'évolution de Deiver Machado, laissé en Artois ce week-end en raison d’une tendinopathie aux adducteurs. Sur le banc au coup d’envoi, samedi, Florian Sotoca devrait retrouver une place de titulaire. Reste à savoir s’il sera associé à Angelo Fulgini ou Adrien Thomasson.

