RC Lens : les Sang et Or vont souffrir à Lorient après le PSG

A l'heure qu'il est, difficile de savoir si le RC Lens recevra le Paris Saint-Germain dans huit jours. En effet, trois joueurs de la capitale ont été testés positifs à la Covid-19 (Neymar, Di Maria et Paredes, selon L'Equipe) et un quatrième, Marquinhos, a demandé à être contrôlé car il craint d'être touché lui aussi. Bref, la LFP pourrait ordonner un nouveau report sous peu.

C'est peut-être une chance pour les Sang et Or car Paris est tellement au-dessus du lot en France qu'une victoire à Bollaert ne faisait pas l'ombre d'un doute. Et le souci, c'est que dans la foulée, les joueurs de Franck Haise se déplaceront au Moustoir de Lorient, où les Merlus seront revanchards après leur revers à Saint-Etienne (0-2) dimanche dernier.

Les Merlus veulent être "intraitables" à domicile

C'est notamment le cas de Laurent Abergel, milieu des Merlus, qui s'est exprimé sur le match à venir face au Racing sur le site officiel de son club : « Il y a beaucoup de choses à travailler. Il faut que l’on soit plus rigoureux et efficaces. Cette trêve arrive tôt mais elle est sans doute nécessaire pour beaucoup d’équipes. On va s’en servir pour peaufiner les réglages et repartir de plus belle (...) Lens a changé aussi. On a 2 semaines et un match amical pour préparer ce match. A domicile, il faudra être intraitables et rendre une belle copie pour prendre les 3 points devant notre public. »