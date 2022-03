RC Lens : les supporters des Sang et Or boycottent le déplacement à Metz

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

Battu samedi dernier sur sa pelouse par Brest (1-0), le RC Lens tentera de se relancer ce dimanche avec le déplacement sur la pelouse de Metz, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1.

Six jours avant cette rencontre, la grande majorité des groupes de supporters lensois dont les Red Tigers, Northern Soul, les Red Devils, Galiboys et Cap’tain Siko ont décidé de boycotter ce déplacement en raison des conditions d'accueil drastiques fixées par le Préfet de Moselle, qui a limité la jauge à 350 supporters visiteurs. "Pas de sélection ! Tout le monde ou personne !", a indiqué les Red Tigers dans un communiqué.