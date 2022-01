RC Lens : les supporters des Sang et Or ont heurté Pierre Ménès

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Le RC Lens a hâte de débuter son année 2022. Ce sera le cas ce soir à Bollaert devant le LOSC en clôture des 16es de finale de la Coupe de France (21h). Favoris sur le papier, du fait de leur classement, les hommes de Franck Haise auront à cœur de confirmer leur dernière victoire polémique dans le derby devant leurs supporters.

Depuis, les Sang et Or sont quelque peu rentrés dans le rang en encaissant des défaites marquées par des fins de matches mal gérées, notamment à Nantes (2-3). Ce glissement de terrain a provoqué quelques piques acerbes d’une frange des supporters du RC Lens qu’a du mal à comprendre Pierre Ménès.

« La dégringolade, elle se joue à trois points. Lens, il suffit de les voir jouer pour savoir que c’est extrêmement énergivore leur système. De voir l’intensité que met cette équipe que ce soit Clauss et Frankowski sur les côtés, Fofana au milieu, Sotoca, il y a des joueurs dont la dépense physique est très importante. Et c’est normal de voir des coups de pompes, a-t-il récemment analysé sur son blog. Je suis quand même extrêmement choqué des commentaires des supporters lensois qui fracassent leur équipe parce que ça fait 3-4 matches que ça joue moins bien. Il ne faut pas oublier que le club était promu il y a un an et demi. »

