RC Lens : les supporters des Sang et Or pris en otage contre le PSG ?

Aucun supporter du RC Lens n’a pu oublier la dernière visite du PSG à Bollaert. Au début de l’exercice 2020-2021, les Sang et Or avaient dominé les hommes de Thomas Tuchel au courage et lancé une saison assez spectaculaire.

Le 4 décembre prochain, pour la 17e journée, l’engouement sera forcément moindre puisque L’Équipe annonce que Canal+ a décidé de donner encore une fois le minimum d'impact à la Ligue 1 sur ses antennes.

Canal+ fait payer aux abonnés les pots cassés

Après avoir choisi, mardi, de ne pas programmer PSG-Nice, sur son antenne Premium, le 1er décembre - mais sur Canal + Décalé qui réalise en règle générale de bien moins bonnes audiences - la chaîne cryptée poursuit dans cette étonnante logique et procèdera exactement de la même manière début décembre

Pour mémoire, Canal +, en guerre ouverte avec la LFP qui lui a préféré Amazon pour reprendre les lots (80 % du Championnat) abandonnés par Mediapro l'hiver dernier, fait tout pour sous-exposer la L 1 sur ses antennes. Bien malgré eux, les supporters du RC Lens, mais aussi ceux du PSG, payent le pots cassés.

