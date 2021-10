RC Lens : les supporters lensois ont encore franchi la ligne rouge à Montpellier !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Les supporters lensois encore sanctionnés ? Après les incidents survenus lors du derby face à Lille le 18 septembre dernier, les supporters Sang et Or avaient été privés de leur stade pendant deux matchs avec également le retrait d’un point au classement. D’autres sanctions pourraient potentiellement tomber suites à un incident survenu ce dimanche lors de la défaite à Montpellier (1-0).

Selon les informations du journaliste de France Bleu Nord, Sylvain Charley, 2 fumigènes ont été lancé par des supporters lensois sur la pelouse de la Mosson. Il rapporte également sur son compte twitter, sans savoir si cela est lié, que le directeur général du club nordiste, Arnaud Pouille, avait le regard noir en fin de rencontre… Affaire à suivre mais nul doute que la commission de discipline pourrait sanctionner.

La question est maintenant de savoir si cela pourrait inciter la commission de discipline de la #lfp à sanctionner de nouveau le #RCLens après les incidents du derby #rcllosc https://t.co/nCYcXcruHs — CharleyFranceBleuNord (@Charleysylvain) October 18, 2021