RC Lens : les supporters ne lâchent pas Facundo Medina

Belle surprise du début de saison au RC Lens, Facundo Medina n'avait quasiment pas eu besoin de temps d'adaptation pour crever l'écran en Ligue 1. Arrivé en provenance de Talleres, l'Argentin s'était directement imposé comme un titulaire aux yeux de Franck Haise dans la défense à trois du Racing. Il avait même connu les joies de premières convocations en équipe d'Argentine.

Medina reste le titulaire des coeurs

Sauf que, depuis qu'il a été touché par le Covid, Medina a connu un vrai coup de mou avec Lens. Coup de mou également lié à un problème récurrent au genou. Absent sur les derniers matches et au repos, le défenseur albiceleste garde une grosse cote dans l'Artois.

En effet, dans son sondage quotidien, Lensois.com a interrogé les fans sur leur préférence au poste d'axial gauche dans le 3-4-1-2 des Sang et Or... Et Facundo Medina arrive toujours largement en tête avec 51% des suffrages. Il devance son concurrent direct Massidio Haïdara (29%), reclassé à ce poste depuis l'émergence d'Issiaga Sylla en piston gauche, et l'indésirable Aleksandar Radovanovic (14%). Le désaveu est cruel pour Steven Fortes, utilisé ces derniers temps à ce poste qui ne recueille même pas 3% des votes...