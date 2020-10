RC Lens : les supporters ont atténué le calvaire des Sang et Or à Lille

Le RC Lens va devoir digérer la pilule. Hier, les Sang et Or ont tout simplement été battus par plus forts qu’eux à Lille (0-4). Si Franck Haise a déjà donné son analyse tactique du derby, il a aussi tenu à rendre hommage aux supporters qui avaient donné le la avant la rencontre.

« L’enjeu du derby, on l’a mesuré Le public lensois nous a accompagnés jusqu’à Lille. Ce trajet en bus, ce sont des moments pour lesquels on fait ce métier, c’était assez fort de vivre ça avec ces vrais supporters. Après, il y a des faits de jeu. Je ne discute pas les expulsions (deux). On n’a pas su gérer ces quelques moments. Il y avait surement un peu de frustration », a-t-il admis dans L’Équipe.

Les joueurs du RC Lens ne sont pas des voyous

Du côté des joueurs, Jean-Louis Leca a lui aussi livré son analyse et s’attend à d’autres coups durs cette saison. « Je ne pense pas que nous ayons fait un match de voyous, assure le gardien du RC Lens. Les fautes de Gradit sont plus maladroites qu’autre chose et Clément (Michelin) peut recevoir un jaune. On accepte la décision de l’arbitre. On voulait faire un tout autre match. On savait qu’on avait un rouleau compresseur en face. On a essayé de ne pas fermer le jeu et de ne pas mettre notre bus devant le but. Il fallait qu’on se sublime pour rivaliser, chose qu’on n’a pas réussi à faire. Ces deux premiers buts qui arrivent très tôt dans les deux périodes nous font très mal. Ce sont des choses qui doivent nous permettre d’avancer. Il y aura d’autres moments comme ça cette saison. À nous de travailler pour pas que cela se répète trop souvent. »