RC Lens : les dirigeants confrontés à un casse-tête à cause des supporters

A l'instar du PSG et de l'OM, le RC Lens joue systématiquement à guichets fermés depuis le début de la saison. Plus de 38.000 spectateurs à chaque match, sachant que les dirigeants ont décidé de limiter le nombre d'abonnés à 29.000. Le site Lensois.com annonce d'ailleurs ce mercredi que 13.000 fans sang et or seraient sur liste d'attente pour obtenir un sésame à l'année. Un chiffre qui prouve que la capacité de l'enceinte artésienne n'est plus adaptée à l'enthousiasme entourant le Racing.

Un agrandissement compliqué à financer

Cet engouement persistant est-il de nature à relancer le débat sur l'agrandissement de Bollaert ? On peut l'imaginer, même si cela sera compliqué puisque le stade appartient à la mairie et que le club bénéficie d'un bail emphytéotique pour son utilisation. En gros, le RCL ne devrait pas payer pour des installations qui ne lui appartiennent pas. Et la municipalité n'en tirerait quasiment aucun bénéfice. Mais il est certain que c'est le moment où jamais pour adapter Bollaert à la nouvelle dimension qu'est en train de prendre le Racing !

