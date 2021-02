RC Lens : les supporters se prennent à rêver d'Europe en fin de saison

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Si l'appétit vient en mangeant, on en a de plus en plus du côté du RC Lens. Privé de Bollaert du fait de la crise sanitaire, le peuple nordiste demeure fier de son équipe, actuellement septième de Ligue 1 et en course pour l'Europe.

Promu, le Racing n'est qu'à un point de Rennes (5e et dernier qualifié pour l'Europe). Une situation qui fait rêver les supporters. Ce jeudi, dans sa consultation journalière, Lensois.com demandait aux supporters s'ils pensaient possibles une qualification européenne en fin de saison et la réponse est tombée ce vendredi.

Si s'ils ne sont que 17% d'optimistes à croire au Top 5, 43% des fans artésiens pensent que l'Europe peut être accessible via une 6e place, dans l'hypothèse où un club déjà qualifié venait à remporter la Coupe de France. Au total, cela fait 60% des supporters qui se prennent à rêver de compétitions européennes pour 2021-22 contre « seulement » 40% à rester raisonnable.