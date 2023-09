RC Lens : les tops et les flops d'une soirée presque parfaite pour les Sang et Or à Séville

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

On ne donnait pas cher du RC Lens quand, dès la 9e minute, Lucas Ocampos a ouvert le score pour le FC Séville sur une tête croisée. Pendant vingt minutes, les Sang et Or ont pris l'eau mais ils n'ont pas sombré. Et le coup franc magnifique d'Angelo Fulgini à la 24e leur a redonné confiance. Reboostés après la pause, ils ont réussi à tenir en échec le tenant de l'Europa League, toujours redoutable dans son antre. Pas un mince exploit, qui est notamment dû à trois hommes.

Les tops

Angelo Fulgini : il y avait du David Beckham dans son coup franc magnifique, expédié lucarne opposée, de la 24e minute. Un coup de maître qui a tout changé pour les Sang et Or. Avant cela, la lanterne rouge de L1 se faisant manger par les Andalous. Après, elle a un peu plus ressemblé au dauphin du PSG qu'elle était la saison dernière. Ce coup franc pourrait être un tournant dans la saison du Racing !

Kévin Danso : au cœur de la tourmente, et même après l'égalisation, l'Autrichien s'est comporté en patron de défense. De nombreuses offensives sévillanes se sont écrasés sur le roc, bien plus à l'aise que Facundo Medina ou Jonathan Gradit, que l'on a senti fébriles en début de partie pour leur découverte de la Champions League.

Florian Sotoca : offensivement, ça n'a pas été trop ça. Mais quelle activité à la récupération ! Quand son équipe prenait vague sur vague, il était toujours présent pour presser ses adversaires et tenter de récupérer le ballon.

Samba, un lob improbable

Les flops

Brice Samba : il a réussi des arrêts tout le reste du match mais ce qu'on retiendra, c'est ce but encaissé dès la 9e minute. Comment a-t-il pu être lobé par la tête d'Ocampos alors qu'il était sur sa ligne ? On a eu l'impression qu'il pensait que la balle allait sortir. Si c'est le cas, c'est une grossière erreur d'appréciation et c'est grave. Dans tous les cas, il n'est plus autant décisif que la saison passée. Il l'est encore, mais pas autant. Et le RCL le paye cash...

Facundo Medina : averti dès la 14e minute, l'Argentin a semblé trop nerveux. Et ce n'est pas Sergio Ramos, qui l'a asticoté sur chaque coup de pied arrêté, qui a contribué à le calmer. S'il veut aller voir plus haut à l'avenir, il va devoir apprendre à mieux jouer sous la pression car ce soir, c'était limite...

Elye Wahi : on a hésité avec Frankowski, lui aussi transparent. Mais on attend beaucoup plus de l'ancien Montpelliérain. Ce soir, il était isolé sur le front de l'attaque, surtout en première période. C'était attendu. Son boulot était d'aider le bloc lensois à remonter en conservant le ballon. Ce qu'il n'a jamais réussi à faire. Il est encore trop indolent, pas assez énergique, alors qu'il a toutes les qualités pour faire mieux.

Rien à redire de la seconde période du #RCLens. Oui, le Racing est au niveau. Et monte même en puissance, gagne en confiance dans ses transmissions, dans ses ressorties. Allez, tenir au moins ce nul pour lancer la saison. — Laurent Mazure (@Laurentmazure) September 20, 2023

