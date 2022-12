RC Lens : les ultras du PSG veulent s'inviter à Bollaert

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Dans deux dimanches, la 17e journée de championnat opposera les deux premiers du classement, le RC Lens et le PSG. Cinq points séparent pour le moment les leaders de leur dauphin. Une victoire sang et or pourrait quelque peu relancer le suspense dans une compétition jouée d'avance par le dopage financier qatari. Bollaert sera donc comble mais un doute subsiste concernant le secteur visiteurs.

La préfecture n'a pour le moment pas prononcé d'arrêté pour interdire la venue des Parisiens. Ce qui a incité ces derniers à faire pression via un communiqué : « Étant le principal groupe de supporters du Paris Saint Germain et la voix des supporters de notre club, nous souhaitons pouvoir venir assister à cette rencontre, avec l’ensemble des personnes supportant notre club, sans être confrontés à une interdiction de déplacement ou à une quelconque restriction ». Le CUP rappelle que ses relations avec les Red Tigers sont bonnes puisque certains fans sang et or avaient été invités en tribune Auteuil lors de la dernière opposition. Les politiques entendront-ils cet appel ?