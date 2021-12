RC Lens : Lionel Messi prend une petite leçon de Seko Fofana

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

À la mi-saison (2021-2022), nombreux sont les dribbles ayant été réalisés par les joueurs en Ligue 1. Le compte Twitter « PopFoot » a publié le classement des joueurs avec le meilleur taux de pourcentages de dribbles réussis en Ligue 1 cette saison (2021-2022). Grande fierté pour le RC Lens, l’attaquant Seko Fofana figure à la deuxième place avec 65,7 % de réussite. Sur 67 dribbles tentés, l’international ivoirien en a réussi 44. À titre de comparaison, Lionel Messi arrive à la 4e place avec 62,5 % et Kylian Mbappé juste derrière à la 5e place avec 61,7 % de dribbles réussis. Dans cet exercice, le club le plus représenté est l’Olympique lyonnais avec Lucas Paquetá (63,9 %), Houssem Aouar (59,7%) et Karl Toko-Ekambi (57,1%).

📊 Les joueurs avec le meilleur % de dribbles réussis en Ligue 1 cette saison pic.twitter.com/QXnZ11zUIS — PopFoot (@ThePopFoot) December 26, 2021