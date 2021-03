RC Lens : Loïc Badé dévoile le secret de sa réussite

Hier Le Havre, aujourd'hui le RC Lens, demain l'AC Milan ? La trajectoire de Loïc Badé est impressionnante. Le défenseur central de 20 ans est arrivé en Artois l'été dernier dans l'anonymat le plus complet, lui qui n'avait disputé que sept matches chez les pros avec le club doyen. Devenu titulaire à la vitesse de l'éclair chez les Sang et Or, il figure aujourd'hui dans les petits papiers de l'AC Milan tant il brille de mille feux.

"Chaque début de match est une remise en question"

Au site score.fr, Badé a expliqué comment il avait géré son arrivée à Lens et sa soudaine explosion : "Je ne dirais pas que ça a été simple parce qu'il y a de la concurrence. Je pense que c’est aussi grâce à la concurrence que j’ai réussi à enchaîner les bonnes performances. Je me disais que, si je fais un bon match sans prendre beaucoup de buts, le coach n’a pas de raison de me sortir".

"Chaque début de match est une remise en question. Je me dis que je suis jeune, donc si je ne suis pas bon, je saute. Ça me pousse à être exigeant sur le terrain, à donner le meilleur de moi-même. Si ça ne se passe pas bien, je saute. Mais je me dis aussi, « Si ça se passe bien, je n’ai pas de raison de sauter.» Quand j’étais suspendu ou remplaçant, les joueurs à ma place étaient performants, donc je me disais que si ça se trouve je ne récupérerai pas ma place. Mais à chaque fois, le coach m’a fait confiance. Après je suis encore plus exigeant, donc la concurrence m’a permis de l’être encore plus avec moi-même, et de m’imposer je dirai."