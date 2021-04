RC Lens : Loïc Badé fait encore parler de lui

Zapping But! Football Club RC Lens : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Arrivé l'été dernier au RC Lens en provenance du Havre, Loïc Badé, de retour sur les terrains le week-end dernier face à Brest (1-1) après son test positif au Covid-19, est l'une des révélations de la saison de Ligue 1.

Badé, le roi des airs en Ligue 1

Lancer le diaporama

RC Lens : le Top 5 des joueurs lensois les plus décisifs cette saison +6

Loïc Badé Credit Photo - Icon Sport

Le défenseur central des Sang et Or, du haut de son mètre 91, est le roi des airs en Ligue 1. En effet, Loïc Badé est le joueur du championnat qui a remporté le plus grand nombre de duels aériens défensifs sur les 33 premières journées avec un total de 89. Une statistique qui confirme sa domination dans les airs depuis le début de la saison.

😜 La @Ligue1UberEats comme vous ne l'avez jamais vue ! pic.twitter.com/Pzn4dtPkkh — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 22, 2021