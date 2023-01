RC Lens : Loïs Openda célébré... loin de Bollaert

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Week-end plein d'émotion pour Loïs Openda ! Hier samedi, l'attaquant belge a participé au succès du RC Lens sur l'AJ Auxerre (1-0) dans un Bollaert plein à craquer. Il a joué pendant 67 minutes et, s'il n'a pas marqué, il a constitué un danger constat pour le promu bourguignon. Ce succès permet au Racing de conserver sa 2e place et ses deux points d'avance sur un OM qui n'arrête plus de gagner. Ce dimanche, le joueur de 22 ans était à Arnhem pour assister au match entre son ancien club, le Vitesse, et le NEC Nijmegen (0-0). Avant la rencontre, il a été célébré par les dirigeants et le public néerlandais. Les premiers lui ont offert un photo-montage souvenir de lui sous le maillot noir et jaune, les seconds lui ont offert une standing ovation pour ses deux années pleines (37 buts en 88 matches). Deux matches, deux publics en fête pour lui. Pas mal ! Merci, Loïs! 🙅‍♂️#Vitesse #VITnec pic.twitter.com/FXIAqqH2SA — Vitesse (@MijnVitesse) January 15, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur

