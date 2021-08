RC Lens - Lorient (2-2) : les Tops et les Flops des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Sang et Or

Tops

Jonathan Clauss Credit Photo - Icon Sport

Jonathan Clauss

Élu meilleur latéral droit de Ligue 1 la saison dernière par ses pairs, Jonathan Clauss n'en finit plus de confirmer son talent. Auteur déjà de deux passes décisives depuis le début de l’exercice 2021-2022, le natif de Strasbourg a ouvert son compteur buts ce dimanche en trompant Paul Nardi d’un coup-franc du pied droit (24e), qui a fait chavirer Bollaert.

Seko Fofana

D’une frappe en puissance du pied gauche au point de pénalty à 20 minutes du terme de la rencontre (70e), Seko Fofana a permis au RC Lens d’arracher le point du match nul. Déjà buteur face au Stade Rennais (1-1) puis contre l’AS Saint-Etienne (2-2), le milieu de terrain ivoirien a donc inscrit son troisième but de la saison.

Flops

Jean-Louis Leca Credit Photo - Icon Sport

Jean-Louis Leca

Jean-Louis Leca est coupable sur le deuxième but lorientais. En effet, alors qu’elle manquait de puissance, la frappe au sol devant la surface de Thomas Monconduit a tout de même trompé le gardien et capitaine lensois (35e).

Jonathan Gradit

En difficulté dans les duels, Jonathan Gradit, aligné en défense centrale aux côtés de Kevin Danso et Facundo Medina, a été en deçà de son niveau.

🏁 Dans une rencontre intense (34 tirs), la générosité lensoise s'est frottée au réalisme breton. Les Artésiens glanent un point mais pourront nourrir quelques regrets à l'issue d'un match qu'ils ont dominé.@RCLens 2⃣-2⃣ @FCLorient



⚽️ Clauss (23')

⚽️ Fofana (71')#RCLFCL pic.twitter.com/GPEUQemlXI — Racing Club de Lens (@RCLens) August 29, 2021