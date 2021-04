RC Lens - Lorient (4-1) : les Tops et les Flops des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Les Tops

Lancer le diaporama

RC Lens : le Top 10 des joueurs les plus utilisés cette saison par Haise +11

Corentin Jean Credit Photo - Icon Sport

Gaël Kakuta

Auteur de l’ouverture du score sur pénalty (16e), son 10e but cette saison en championnat, le meneur de jeu lensois a guidé les siens vers la victoire. Remplacé par Ansou Sow (85e), qui a fait ses premiers pas en Ligue 1.

Corentin Jean

Titulaire en attaque en l’absence de Florian Sotoca, testé positif au Covid-19, l’ancien joueur de Toulouse a bien saisi sa chance, inscrivant le deuxième but des Sang et Or d’un tir du pied droit après avoir fait une feinte de frappe astucieuse (39e). Remplacé par David Pereira Da Costa (66e).

Jonathan Clauss

A l’image de sa saison, Clauss a réalisé un gros match. L’ancien joueur de l’Arminia Bielefeld, auteur de 3 buts et 6 passes décisives cette saison en Ligue 1, a une nouvelle fois apporté ses qualités de vitesse sur le couloir droit et sa justesse technique sur les coups de pied arrêtés. Remplacé par Cheick Traoré (77e).

Le Flop

Lancer le diaporama

RC Lens : le Top 10 des joueurs les plus utilisés cette saison par Haise +11

Massadio Haidara Credit Photo - Icon Sport

Massadio Haidara

Maladroit dans ses passes et très discret sur le plan offensif, le latéral gauche du RC Lens, qui a perdu pas moins de 16 ballons, est passé à côté de son match malgré la balade de son équipe.

(4-1) VICTOIRE du Racing, face à @FCLorient !

Les Sang et Or enchaînent avec un 1⃣1⃣e match sans défaite en championnat !#RCLFCL #rclens pic.twitter.com/EJmlgLXsDI — Racing Club de Lens (@RCLens) April 11, 2021