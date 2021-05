RC Lens – LOSC (0-3) : Leca balance à nouveau sur l'arbitrage pro-Dogue et accuse José Fonté !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Très remonté à chaud au micro de Laurent Paganelli sur Canal+, Jean-Louis Leca n'avait pas franchement décoléré au moment de se présenter face aux autres médias à l'issue de RC Lens – LOSC (0-3).

S'il a une nouvelle fois appuyé sur l'arbitrage de Clément Turpin avec le penalty et le carton rouge, le gardien corse a également appuyé sur un autre fait de jeu, côté Lillois cette fois-ci, arbitré différemment.

« J'ai l'impression qu'on nous prend pour des voyous »

« La deuxième situation (le rouge) entraîne nos prises de risques. Si on était restés à onze contre onze, cela aurait peut-être été différent. Sur les deux derniers derbys, je n'ai pas vu de mauvais gestes ou d'attentats. Personne n'a perdu ses nerfs. Les décisions sont en notre défaveur. Voyez la cheville de Ganago, qui a des points de suture. J'ai l'impression qu'on nous prend pour des voyous », a pesté Leca.

Sur la blessure de Ganago (65e), d'ores et déjà incertain pour le prochain match à Bordeaux, son « bourreau » José Fonte n'a été sanctionné que d'un carton jaune. Carton qui aura néanmoins son importance puisque le capitaine portugais sera suspendu face à Angers lors de la 38e et dernière journée de L1.