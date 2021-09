RC Lens - LOSC (1-0) : des sanctions encore plus drastiques pour le Racing après les incidents ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

La commission de discipline de la Ligue a frappé fort hier : un huis clos total du stade Bollaert pour deux rencontres à titre conservatoire a été prononcé en attendant les sanctions définitives qui seront rendues le 6 octobre.

Cette même commission a également décidé la fermeture du parcage des supporters lillois pour les rencontres l'extérieur. L'inquiétude reste toutefois plus présente dans le camp lensois puisque L’Équipe annonce qu’il peut s'attendre à des sanctions sévères dans quinze jours au vu du climat actuel généré notamment par le match tendu entre l’OGC Nice et l’OM du 22 août.

« Dans cette affaire, les Lensois ne doivent s'attendre à aucune mansuétude, peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. La commission pourrait décider de la fermeture, pour une longue période, de la tribune Marek d'où sont descendus les supporters lensois. Voire allonger encore un peu le huis clos total. Rien ne garantit qu'ils échapperont à coup sûr à un retrait de points, comme l'ont subi les Niçois. La répétition et la fréquence des troubles sur les terrains de L1 risque en effet de pousser la commission à faire preuve de sévérité. »

La une du journal L'Équipe de ce mardi 21 septembre : https://t.co/82Idh32ctd pic.twitter.com/Lezjt1aLSc — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 21, 2021