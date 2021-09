RC Lens – LOSC (1-0) : Kombouaré (FC Nantes) met son grain de sel dans les incidents du derby

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Ancien coach du RC Lens (2013-16), Antoine Kombouaré a été lancé sur les récents incidents du derby du Nord à l'issue de sa victoire avec le FC Nantes sur la pelouse du SCO Angers (4-1). S'il avait l'occasion de prendre parti pour les Sang et Or, le Kanak ne l'a pas fait... Et il ne s'est pas caché pour donner son avis.

« C’est triste et ce ne sont pas des images qu’on aime voir. Il faut que les instances prennent des mesures importantes pour que ça ne se reproduise plus. On ne doit jamais voir un supporter sur la pelouse. C’est interdit. À chaque fois qu’il y a un supporter qui entre sur la pelouse, le club doit être sanctionné lourdement. Le terrain doit être sacralisé. Seuls les joueurs, les arbitres et les délégués peuvent y être. La sécurité passe par-là », estime Kombouaré.

Une vision partagée par l'ancien portier des Dogues Mickaël Landreau, qui s'est aussi exprimé sur les incidents lors du CFC, demandant des sanctions individuelles exemplaires pour protéger ce cadre sacré qu'est la pelouse :

?￯ᄌマ "Les sanctions doivent tomber !"



Retour sur les incidents survenus lors du derby #RCLLOSC ce week-end ?￯ᄌマ pic.twitter.com/BdBGvKFxZT — Canal Football Club (@CanalFootClub) September 19, 2021