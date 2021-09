RC Lens – LOSC (1-0) : tifo, incidents... La grosse mise au point des dirigeants lensois

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Présent en conférence de presse pour évoquer les incidents du derby RC Lens – LOSC (1-0), Arnaud Pouille n'a pas souhaité envenimer la situation ni rejeter la faute sur les supporters lillois (ou lensois).

« On condamne les actes de violence »

« Ce genre de rencontre doit être une fête pour la région. C'est l'image de la région qui est touché. J'ai eu des informations sur ce qui s'est passé maintenant je ne veux influencer qui que ce soit. Ce n'est pas de notre autorité. Vous avez sans doute vu certaines images, le déroulé. Il y a eu quelques gestes qui ont mis le feu aux poudres et une réaction qui est dommageable. Dans ces cas-là, la prise de parole est compliquée. Quoi que vous disiez, vous pouvez donner le sentiment de vouloir influer sur quelqu'un. Au Racing, on condamne les actes de violence », a lâché le directeur général des Sang et Or.

« Des procédures sont en cours. Il y en aura au niveau de la LFP, de la justice, des plaintes déposées par le club, par nos adversaires aussi... Dans ce cadre tumultueux, je tiens quand même à saluer la réactivité des délégués, des autorités préfectorales. Ils ont permis une reprise de rencontre relativement rapide », a expliqué Arnaud Pouille.

Le tifo des Red Tigers n'a pas amusé les dirigeants lensois

Quant au tifo des Ultras lensois, première provocation XXL du match, le dirigeant lensois assure ne pas avoir validé le contenu : « Il a visiblement été changé par rapport à ce qui était prévu. Cela devait être un message plus pro RC Lens. Je n’ai pas d’avis à émettre si ce n’est que ce n’est pas le message le plus apaisant. Là aussi, ce sont des choses qui sont en train d’être contrôlé ».

Arnaud Pouille, directeur général du ⁦@RCLens⁩, s’exprime après les débordements lors du derby #LensLille pic.twitter.com/vEQHYBc1u1 — France Bleu Nord (@fbleunord) September 18, 2021