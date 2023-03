RC Lens – LOSC : Chevalier encense son rival et le pousse vers l'équipe de France

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Si la rivalité entre le LOSC et le RC Lens est forte au niveau des supporters, cela n'empêche pas l'admiration réciproque entre les principaux acteurs. Ce samedi soir, à l'issue du derby du Nord (1-1), Lucas Chevalier a rendu hommage à l'homme du match, le gardien du Racing : Brice Samba.

« Samba ? Lui mérite d'être dans les trois »

«Je pense que sans lui, Lens n’est pas à cette place. Dans les grandes équipes, il faut de grands gardiens. On savait, moi le premier, je regarde beaucoup ses matches, c’est un gardien très performant. Même sur le but qu’on met, il fait deux arrêts. Je me dis même que ça ne va jamais rentrer (rires). C’est un top de gardien de la Ligue, et je suis content qu’il soit si performant », a glissé le dernier rempart des Dogues.

Et Lucas Chevalier pousse même pour que Brice Samba intègre la prochaine liste de Didier Deschamps, s'estimant aujourd'hui en dessous de l'ancien gardien de Nottingham Forest : « Moi c’est trop tôt, je suis avec les espoirs. Lui a 27 ou 28 ans, il a l’âge de la maturité, c’est là qu’on commence à toucher le graal. Lui il mérite d’être dans les 3.»