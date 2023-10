RC Lens – LOSC : des tags anti Lens à Bollaert, les Lillois provoquent avant le derby !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Alors que la Préfecture du Nord-Pas-de-Calais n’a toujours pas pris d’arrêtés concernant le déplacement de supporters du LOSC ce dimanche à Bollaert-Delelis, des supporters des Dogues ont donné du grain à moudre aux autorités. La fiche du RC Lens sur But! Football Club Des tags anti-Lens sur le mobilier urbain autour du stade En effet, des inscriptions « anti Lens » ont fleuri ce jeudi sur le mobilier urbain aux alentours du stade du Racing. A trois jours du match, ce geste risque de crisper l’ambiance autour de ce 118ème derby de l’histoire. Alors que la direction lilloise cherche actuellement à arrondir les angles avec les autorités pour permettre – comme l’an passé - à 1000 de ses fans de s’afficher dans le parcage visiteurs de Bollaert, c’est un beau csc qu’Olivier Létang and Co se sont pris … Des gros malins ont tagué des inscriptions anti RC Lens sur du mobilier urbain situé aux alentours de Bolaert, à 3 jours du derby face à Lille... 🤦‍♂️🤦‍♂️



Ce genre de chose sans penser à ceux qui vont devoir nettoyer.



(@Paul_iakov) pic.twitter.com/5e5O1wko6v — Footballogue (@Footballogue) October 5, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Certains supporters lillois ont eu la « brillante idée » d’une vilaine provocation à trois jours du match RC Lens – LOSC. Le mobilier urbain autour du stade a été dégradé par des fans du club lillois. Pas idéal pour convaincre les autorités d'ouvrir ce déplacement...

Alexandre Corboz

Rédacteur