RC Lens, LOSC : Gervais Martel met son grain de sel dans la valse des coachs

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Alors que les diverses auditions devant la DNCG ne débuteront qu'à la fin du mois de juin, la plupart des clubs de Ligue 1 règlent aujourd'hui la question de leur entraîneur pour la saison 2021-22. Sept des 20 entraîneurs de l'élite ont annoncé leur départ et d'autres sont encore susceptibles de le faire.

Martel suggère aux entraîneurs de suivre l'exemple Galtier

C'est dans ce contexte assez spécial que l'ancien président du RC Lens Gervais Martel a donné son avis sur cette valse estivale accélérée par le Covid : « La pandémie y est pour quelque chose. La situation économique catastrophique dans les clubs a certainement engendré des choix différents. D’abord, les clubs petits et moyens se sont dit qu’ils pouvaient trouver moins cher au poste d’entraîneur. Ensuite, les entraîneurs ont attendu de savoir comment leur équipe allait être renforcée et dans quelle mesure. En Italie, c’est ce qui a motivé le départ d’Antonio Conte de l’Inter Milan. Ces interrogations sont à l’origine d’autant de changements. Mais d’expérience, je constate qu’un entraîneur aujourd’hui a intérêt à changer d’horizon au bout de 3 ou 4 ans. Comme l’a fait Christophe Galtier… »

En poste depuis un an et demi, Franck Haise a donc encore quelques beaux jours au RC Lens. Aux dernières nouvelles, le technicien – qui comptait parmi les cinq nominés pour le titre de meilleur entraîneur de L1 2020-21 - pourrait même étendre son bail au delà de juin 2022. Les discussions ont déjà démarré et pourraient aboutir assez vite face à la volonté commune des deux parties de s'entendre.