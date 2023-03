RC Lens - LOSC : Haise annonce qui est favori du derby

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Après la défaite ce mercredi des siens contre le FC Nantes (2-1), en quart de finale de la Coupe de France, Franck Haise était déjà tourné sur le derby face au LOSC, qui aura lieu ce samedi (17h). Malgré que le RC Lens, quatrième, soit devant son rival lillois au classement, ce sont les Dogues qui sont les favoris de ce deuxième derby du Nord de la saison, selon l'entraîneur lensois.

"Les grands favoris sont les Lillois"

"On a la chance d'être dans le derby et de rejouer très vite. Maintenant, il faut avouer qu'avec tous nos manques, les grands favoris sont les Lillois. Parce que je ne vois pas si on fait ce genre d'erreurs et ce manque d'efficacité comment on pourra renverser ce derby. Mais c'est une chance de disputer ce derby qu'il faudra disputer avec de la personnalité et avec plus de rigueur à tous les niveaux", a confié Franck Haise dans des propos rapportés par Lensois.com.

🎙️ #LeDébrief après #FCNRCL



💬 Franck Haise : « Il y a beaucoup de déception. Nous travaillons bien mais il nous manque des choses pour espérer d'autres résultats. »



💬 Jonathan Gradit : « C'est une grosse désillusion car nous avions à cœur de faire un beau parcours. » pic.twitter.com/0b6JzfJ7cE — Racing Club de Lens (@RCLens) March 1, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur